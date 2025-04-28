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انقطاع واسع للكهرباء يسبب اضطرابًا كبيرًا ويشل إسبانيا والبرتغال

أخبار دولية
2025-04-28 | 16:14
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انقطاع واسع للكهرباء يسبب اضطرابًا كبيرًا ويشل إسبانيا والبرتغال
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انقطاع واسع للكهرباء يسبب اضطرابًا كبيرًا ويشل إسبانيا والبرتغال

شهدت إسبانيا والبرتغال انقطاعًا كهربائيًا واسع النطاق أدى إلى شلل في البنية التحتية الحيوية، مما أثر على ملايين السكان وتسبب في اضطرابات كبيرة في وسائل النقل والاتصالات والخدمات العامة.

 

بدأ الانقطاع حوالى الساعة 12:30 ظهرًا في التوقيت المحليّ. 

 

وشمل الانقطاع معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب فرنسا.

 

وتسبب الانقطاع في توقف خدمات النقل العام، بما في ذلك مترو مدريد وبرشلونة، وتعطل حركة القطارات وإشارات المرور، مما أدى إلى ازدحام مروري واسع.

 

كما انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في عدة مناطق، مما أثر على سير الأعمال اليومية والخدمات الحيوية.

 

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