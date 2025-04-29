بكين: قرار تجميد تسلّم طائرات بوينغ سببه الرسوم الجمركية الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء أنّ الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي فرضتها واشنطن مسؤولة عن قرار بكين تجميد تسلّمها طائرات بوينغ.



وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان إنّ هذه الرسوم الإضافية "قوّضت بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ممّا أدّى إلى اضطراب سوق النقل الجوي الدولي ومنع العديد من الشركات من العمل بشكل طبيعي".

