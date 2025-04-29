التيار الكهربائي يعود في البرّ الإسباني بنسبة 90%

أعلنت شركة (آر إي إي) المشغّلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا صباح الثلاثاء أنّها تمكّنت من إعادة التيّار إلى ما يقرب من 90% من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.



وقالت الشركة إنّه بحلول الساعة الرابعة صباحا (الثانية ت غ) عاد التيار الكهربائي بنسبة 87,37 بالمئة.

