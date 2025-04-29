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واشنطن خسرت في اليمن منذ آذار سبع مسيّرات سعر الواحدة منها 30 مليون دولار

أخبار دولية
2025-04-28 | 23:38
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واشنطن خسرت في اليمن منذ آذار سبع مسيّرات سعر الواحدة منها 30 مليون دولار
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واشنطن خسرت في اليمن منذ آذار سبع مسيّرات سعر الواحدة منها 30 مليون دولار

أعلن مسؤول أميركي الإثنين أنّ الولايات المتّحدة خسرت في اليمن منذ آذار، حين بدأت حملتها الجوية المكثّفة ضدّ المتمردين الحوثيّين، سبع طائرات مسيّرة من طراز "إم-كيو 9 ريبر" التي يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا.
     
ومسيّرات "إم كيو-9" يمكن استخدامها في عمليات الاستطلاع، وهو حيّز رئيسي من الجهود الأميركية لتحديد واستهداف مواقع الأسلحة التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لمهاجمة السفن، إضافة إلى توجيه ضربات، وتكلفة كل منها نحو 30 مليون دولار.
     
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّه "منذ منتصف آذار فقدنا سبع طائرات من طراز إم كيو-9"، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الطائرات قد أسقطت بنيران المتمرّدين أم فقدت لأسباب أخرى.
     

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