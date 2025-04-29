سقوط 26 قتيلا بانفجار لغم أرضي لدى مرور شاحنة محملة بأشخاص في نيجيريا

قُتل 26 شخصا على الأقلّ الإثنين عندما انفجر لغم أرضي لدى مرور شاحنة محمّلة بركاب في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفاد مصدر عسكري وأحد سكان المنطقة وكالة فرانس برس.



وولاية بورنو هي موطن ومعقل جماعة بوكو حرام الجهادية التي أدّى تمرّدها المستمر منذ 15 عاما إلى سقوط أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص في هذه المنطقة الواقعة في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكّان.



وقال لفرانس برس ضابط في الجيش طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ "26 شخصا قتلوا في الانفجار، هم 16 رجلا وأربع نساء وستة أطفال".



وأكد أحد سكان المنطقة وقوع الانفجار والحصيلة، مشيرا إلى أنّ اللغم الأرضي انفجر عندما مرّت فوقه الشاحنة التي كانت تقلّ ركابا في قرية فوروندوما بالقرب من بلدة ران.

