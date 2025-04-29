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"أمازون" تطلق أول الأقمار الاصطناعية في كوكبتها المخصصة لتوفير الإنترنت
أخبار دولية
2025-04-28 | 23:47
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"أمازون" تطلق أول الأقمار الاصطناعية في كوكبتها المخصصة لتوفير الإنترنت
أطلقت شركة "أمازون" المملوكة لجيف بيزوس الإثنين أول الأقمار الاصطناعية من مجموعتها المخصصة لتوفير خدمة الإنترنت من الفضاء، على غرار شبكة "ستارلينك" المنافِسة التابعة لإيلون ماسك.
وأقلع الصاروخ الفضائي "أطلس 5" االتابع لمجموعة "يونايتد لونش ألاّينس" التي تضم شركتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" بعيد الساعة 19,00 (23,00 ت غ) من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا وعلى متنه 27 قمرا اصطناعيا.
وسبق لـ"يونايتد لونش ألاّينس" أن أطلقت نموذجين أوليّين من الأقمار الاصطناعية لحساب "أمازون" في خريف عام 2023.
أخبار دولية
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