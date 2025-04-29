رئيس الوزراء الإسباني: لا نستبعد أيّ فرضية" بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مساء الإثنين أن حكومته "لا تستبعد" أيّ فرضية بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الأيبيرية في حالة من الفوضى الإثنين.



وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي هو الثاني خلال يوم واحد وعقده بعد 11 ساعة من بدء الحادث الذي لم يتم تحديد أسبابه بعد إنّه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أيّ فرضية أو أيّ احتمال".



وبعيد تصريح سانشيز أعلنت شركة (آر إي إي) المشغّلة للكهرباء في إسبانيا فجر الثلاثاء أنّها تمكّنت من إعادة التيّار إلى أكثر من 61% في البرّ الرئيسي للبلاد.



وقالت الشركة إنّ 61.35% من التيار الكهربائي عاد، مشيرة إلى أنّها "تواصل العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في نظام الكهرباء".