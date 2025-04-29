ستارمر يبدي "قلقه" إزاء الوضع بالضفة الغربية لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع في الضفة الغربية، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في داونينغ ستريت.



ويتصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.



وقال ستارمر خلال لقائه مصطفى "يجب ألا نشيح نظرنا عن الوضع في الضفة الغربية حيث تشكل المستوطنات غير القانونية والعنف مصدر قلق بالغ"، وذلك وفق محضر للاجتماع نشرته رئاسة الحكومة البريطانية.



ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، قُتل 921 شخصا على الأقل في الضفة الغربية بنيران قوات إسرائيلية أو على أيدي مستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

