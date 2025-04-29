جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسته ربع السنوية المفتوحة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" تتبعها جلسة مشاورات مغلقة، بحسب "وفا".



ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فيما سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احاطة شاملة حول الحالة في الشرق الأوسط، ولا سيما حل الدولتين.