عناصر الإطفاء يسيطرون على الحريق في ميناء الشهيد رجائي بإيران

تمكّن عناصر الإطفاء الإثنين من السيطرة على الحريق الذي اجتاح أكبر ميناء تجاري في إيران منذ السبت إثر وقوع انفجار قويّ عزته السلطات إلى "الإهمال"، وفق ما أعلن مسؤولون إيرانيون.



وصباح الثلاثاء، أظهرت مشاهد مباشرة على التلفزيون دخانا كثيفا يتصاعد من حاويات مكدّسة في مرفأ الشهيد رجائي في جنوب إيران حيث أسفر الانفجار عن 70 قتيلا على الأقلّ ومئات الجرحى.



وقال مختار صلاح سحور المسؤول المحلي في الهلال الأحمر الإيراني مساء الإثنين في تصريحات للتلفزيون الرسمي "تمّت السيطرة على الحريق ولم يعد ينبغي سوى تنظيف المنطقة المتضرّرة".

