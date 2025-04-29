وزارة الداخلية السورية تتعهد بملاحقة المتورطين في اشتباكات جرمانا

تعهدت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء بملاحقة المتورطين في الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية التي شهدتها جرمانا قرب دمشق، مؤكدة أنها وقعت بين "مجموعات" مسلحة من المدينة وخارجها.



وقالت في بيان "شهدت منطقة جرمانا اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها"، ما أسفر عن "قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة". وأكدت فرض "طوق أمني" حول المدينة، وتعهدت بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون ... وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.