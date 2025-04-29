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زعيم حزب المحافظين الكندي إعترف بالهزيمة أمام الحزب الليبرالي
أخبار دولية
2025-04-29 | 07:59
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زعيم حزب المحافظين الكندي إعترف بالهزيمة أمام الحزب الليبرالي
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زعيم حزب المحافظين الكندي إعترف بالهزيمة أمام الحزب الليبرالي
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