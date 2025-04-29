الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل أفرجت عن مسعف معتقل منذ استهداف فريق الإسعاف في رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء إفراج إسرائيل عن المسعف أسعد النصاصرة الذي اعتقل إبان هجوم القوات الإسرائيلية على مركبات إسعاف في رفح ما أدى إلى مقتل 15 مسعفًا وعاملًا إنسانيًا.



وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب: "أفرجت قوات الاحتلال قبل قليل عن المسعف أسعد النصاصرة، الذي تم اعتقاله بتاريخ 23 آذار 2025، وذلك أثناء تأديته لواجبه الإنساني خلال مجزرة الطواقم الطبية في منطقة تل السلطان بمحافظة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 8 من طواقم إسعاف الجمعية".





