رئيس وزراء إسبانيا: انقطاع التيار الكهربائي ليس مرتبطا بنقص في الطاقة النووية

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنّ الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية الإثنين، لا علاقة له بنقص الطاقة النووية في إسبانيا، رافضا انتقادات حزب فوكس اليميني المتطرّف في هذا المجال.



وقال سانشيز في مؤتمر صحافي إنّ "إنتاج الطاقة النووية لن يكون أكثر صمودا" من مصادر الكهرباء الأخرى في مواجهة الانقطاع الهائل الذي حدث الإثنين. وأكد أنّ "الذين يربطون هذه الحادثة بنقص الطاقة النووية، إما يكذبون في العلن أو يعبرون عن جهل".