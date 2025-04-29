حاكم منطقة سومي الأوكرانية: القوات الروسية تحاول إنشاء "منطقة عازلة" لكنها لم تنجح

أعلن حاكم منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا أن القوات الروسية تحاول إنشاء "منطقة عازلة" في سومي لكنها لم تنجح في ذلك.



وذكر أوليه هريهوروف عبر تطبيق تيليغرام أن أربع قرى حدودية أصبحت في "المنطقة الرمادية" بسبب استمرار القتال، نافيا وقوع تلك القرى تحت السيطرة الروسية.