اردوغان: تركيا وإيطاليا ستواصلان تعزيز التعاون في مجال الدفاع

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا وإيطاليا ستواصلان تعزيز التعاون في مجال الدفاع عبر مشاريع جديدة.



وقال اردوغان عقب اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما: "سنواصل تعزيز تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية مع إيطاليا، التي أحرزت تقدما كبيرا، بشراكات ومشاريع جديدة".



وكشف في مؤتمر صحفي مشترك مع ميلوني، أنهما حددا هدفا سنويا جديدا لحجم التجارة بين البلدين يبلغ 40 مليار دولار.