إريك ترامب: منطقة الخليج تعتمد على الولايات المتحدة القوية

أعلن إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن منطقة الخليج تعتمد على الولايات المتحدة القوية، مشيرا الى أن المنطقة بأكملها تريد الأمن لتتمكن الاقتصادات المحلية من الازدهار.



وقال خلال مقابلة مع رويترز في دبي: "تزدهر دبي، مثل العالم أجمع، في عالم صحي وآمن، وهذا ما يريده الرئيس ترامب".