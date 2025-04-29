زيلينسكي: روسيا "تجهز لشيء ما" في روسيا البيضاء هذا الصيف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا "تجهز لشيء ما" في روسيا البيضاء هذا الصيف مستخدمة التدريبات العسكرية كذريعة.



وقال زيلينسكي في قمة بوارسو: "روسيا تجهز هذا الصيف لشيء ما هناك تحت غطاء تدريبات عسكرية"، من دون تقديم تفاصيل أو الاستشهاد بأدلة.



وأعلنت روسيا وروسيا البيضاء إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في أيلول.