مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: على العالم التحرك لوقف "الكارثة" في غزة

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، حيث تمنع اسرائيل دخول المساعدات.



وقال تورك في بيان: "ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق"، مضيفا: "يبدو أن اسرائيل تفرض على الفلسطينيين ظروف حياة لا تتوافق أكثر فأكثر مع وجودهم المستمر كمجموعة في غزة".