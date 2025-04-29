زيلينسكي يدعو إلى عدم تقديم أراض "كهدايا" الى بوتين

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم تقديم أي أرض "كهدية" الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب، علما أن ثمة توجها لدى واشنطن للاعتراف بسيادة موسكو على مناطق أوكرانية احتلتها.



وقال زيلينسكي خلال قمة اقليمية: "نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب في شكل عادل، من دون هدايا لبوتين، وخصوصا أراضي".