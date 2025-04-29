أسعد الشيباني: لا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من مجلس الأمن الدولي، ألا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.



ودعا مجددا الى رفع العقوبات عن بلاده.