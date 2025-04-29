تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم في نيجيريا أودى بحياة 26 شخصا

أعلنت جماعة تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية غرب أفريقيا في بيان على تيليغرام، مسؤوليتها عن هجوم بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا أودى بحياة 26 شخصا على الأقل.



وتخوض جماعة بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية معارك ضد قوات الأمن النيجيرية منذ أكثر من 15 عاما، وكثيرا ما يستخدم مسلحو الجماعتين عبوات ناسفة بدائية لاستهداف المدنيين وقوات الأمن.