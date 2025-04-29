السويد: العثور على أشخاص مصابين بجروح تشير إلى إطلاق نار

أعلنت الشرطة السويدية العثور على عدد من الأشخاص في أوبسالا بشرق السويد مصابين بجروح تشير إلى إطلاق نار، وذلك بعد سماع دوي قوي في المدينة.



وذكرت الشرطة في بيان، أنها تلقت بلاغات من مواطنين أفادوا بسماع دوي قوي، أشبه بإطلاق نار، في وسط المدينة.



وأشارت الى أنها طوقت منطقة واسعة، معلنة أن إجراءات عدة جارية في موقع الحادث للتحقق مما حدث.