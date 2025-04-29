عقوبات أميركية على شبكة مقرها إيران والصين لدورها في شراء مكونات وقود الصواريخ نيابة عن الحرس الثوري

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.



وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنها استهدفت ستة كيانات وستة أفراد في إطار هذا الإجراء، الذي يأتي في الوقت الذي استأنفت فيه إدارة ترامب المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.