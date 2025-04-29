غوتيريش تواصل مع الهند وباكستان داعيا إلى "تجنب المواجهة"

تواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفيا في شكل منفصل مع رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الهندي، داعيا الطرفين الى "تجنب المواجهة"، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.



وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "أعرب عن قلقه العميق حيال تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وشدد على ضرورة تجنب مواجهة قد تفضي الى تداعيات مأسوية".