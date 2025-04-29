الشرطة السويدية: مقتل 3 في إطلاق النار في أوبسالا

أعلنت الشرطة السويدية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق النار في مدينة أوبسالا اليوم الثلاثاء.وكانت الشرطة ذكرت في بيان في وقت سابق أنها تلقت مكالمات من مواطنين سمعوا أصواتًا تشبه طلقات نارية تطلق في وسط المدينة.