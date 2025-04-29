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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين ديفيد بيردو سفيرا لدى الصين

أخبار دولية
2025-04-29 | 14:20
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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين ديفيد بيردو سفيرا لدى الصين
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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين ديفيد بيردو سفيرا لدى الصين

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ديفيد بيردو الحليف السياسي للرئيس دونالد ترامب سفيرا لدى الصين.
     
وكان بيردو، وهو رجل أعمال مليونير يبلغ 75 عاما، عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا بين عامي 2015 و2021، لكنه فشل في محاولته الوصول إلى منصب حاكم الولاية عام 2022.
     
ومن المتوقع أن يؤدي دورا رئيسيا في إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، صاحبتي أكبر اقتصادين في العالم.
     
وباعتباره حليفا لترامب، دعم مزاعمه الكاذبة بشأن الاحتيال في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
     
وكانت هيئة محلفين كبرى خاصة قد أوصت بتوجيه الاتهام إلى ديفيد بيردو بشأن هذه الادعاءات، لكن المدعي العام رفض في نهاية المطاف توجيه الاتهام إليه في هذه القضية.
          
وأشاد الرئيس الجمهوري ببيردو ووصفه بأنه "داعم مخلص" عندما أعلن اختياره، مشيرا إلى أن خبرته في مجال الأعمال تجعله مناسبا تماما للمنصب الدبلوماسي في بكين.
     
وخلال فترة عضويته في مجلس الشيوخ، خدم في لجنة القوات المسلحة كرئيس للجنة الفرعية للقوة البحرية، وفي لجنة العلاقات الخارجية.
     
وكان أحد أثرى أعضاء الكونغرس، وأحد أكثر المتداولين نشاطا في البورصة أثناء شغله المقعد. 
     
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز عام 2020 أن وزارة العدل الأميركية حققت معه بشأن احتمال خرقه قوانين التداول في البورصة عبر الاستفادة من معلومات غير متاحة للعموم، لكن الادعاء لم يوجه اتهامات اليه في تلك القضية.

أخبار دولية

مجلس الشيوخ الأميركي

ديفيد بيردو

ترامب

سفير

الصين

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