نتنياهو يعد خلال تكريم الجنود القتلى بتحقيق "النصر" في غزة

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل احتفالات التكريم السنوية للجنود الذين قتلوا دفاعا عن إسرائيل، بالعمل حتى تحقيق "النصر" في الحرب في غزة.



وقال نتنياهو في مقطع مصور نشره مكتبه: "باسم من رحلوا وتكريما لهم، سنواصل مهمتنا حتى النصر، بما في ذلك عودة جميع رهائننا" الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023.