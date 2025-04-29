ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا يتوصلون الى اتفاق بعد التصعيد الأخير

توصّل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا الى اتفاق نصّ على محاسبة المتورطين في الهجوم الدامي والحدّ من التجييش الطائفي، وفق ما أفاد مشارك درزي في الاجتماع وكالة فرانس برس وبحسب ما ورد في نص الاتفاق.



وقال ربيع منذر، عضو مجموعة العمل الأهلي في جرمانا وأحد ممثليها في اجتماع ضم مشايخ المنطقة مع مسؤولين من محافظة ريف دمشق إنه "تم التوصل الى اتفاق" بعد اشتباكات أوقعت 14 قتيلا من الطرفين.



ونص الاتفاق على "تعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء العادل"، إضافة الى "الحد من التجييش الطائفي والمناطقي".