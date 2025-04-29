واشنطن تدعو الهند وباكستان إلى احتواء التصعيد

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيحض نظيريه الهندي والباكستاني على عدم مفاقمة الوضع إثر الاعتداء الدامي في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.



وقالت تامي بروس للصحافيين: "نمد اليد للطرفين ونطلب منهما، بالتأكيد، عدم مفاقمة الوضع"، موضحة أن روبيو سيتشاور الثلاثاء أو الأربعاء مع نظيريه الهندي والباكستاني.