واشنطن تهنئ مارك كارني بفوزه في الانتخابات الكندية

هنأت الولايات المتحدة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بفوز الليبراليين في الانتخابات، بعد حملة هيمن عليها رفض تهديدات الرئيس دونالد ترامب.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين: "الولايات المتحدة تهنئ رئيس الوزراء مارك كارني وحزبه بفوزهما في الانتخابات الفدرالية الأخيرة في كندا".