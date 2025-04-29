ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لتجنيب مصنّعي السيارات في الولايات المتحدة تعرفات تراكمية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يرمي إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأميركية دفع تعرفات تراكمية على منتجاتهم وقطع الغيار المستوردة.



وقال ترامب قبيل توجّهه إلى ديترويت (ميشيغن)، القلب النابض لصناعة السيارات الأميركية، بمناسبة مرور مئة يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية: "نريد ببساطة مساعدتهم خلال هذه الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن التدبير "قصير الأجل".