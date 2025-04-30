نائب كوري جنوبي: نحو 600 عسكري كوري شمالي قضوا في القتال إلى جانب القوات الروسية

أعلن نائب كوري جنوبي متخصّص بالاستخبارات أنّ نحو 600 عسكري كوري شمالي قتلوا حتى اليوم أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا.وقال عضو لجنة الاستخبارات البرلمانية النائب لي سيونغ كويون إثر إحاطة مع مسؤول في الاستخبارات الكورية الجنوبية، إنّه "حتى الآن، تقدّر خسائر القوات الكورية الشمالية بنحو 4700 بينهم حوالي 600 قتيل".وأضاف أنّ نحو ألفي عسكري جريح أعيدوا إلى بلدهم جوا أو عبر القطارات بين كانون الثاني وآذار.وبحسب النائب، فإنّ العسكريين القتلى حرقت جثثهم في روسيا ونُقل رمادهم إلى كوريا الشمالية.