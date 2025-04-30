وزير باكستاني: الهند قد تشن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية في خلال 24 إلى 36 ساعة مقبلة.



وأوضح الوزير في منشور على إكس أن الهند ستشن الضربة العسكرية "متذرعة بواقعة باهالغام (بإقليم كشمير)".



وأضاف: "أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".



