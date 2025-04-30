كيم جونغ أون يأمر بتسريع التسلح النووي للبحرية الكورية الشمالية

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسريع التسلح النووي للبحرية العسكرية في البلاد، بعدما كشف قبل أيام عن مدمرة جديدة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



وأوضحت الوكالة أن جونغ أون قال إن الوقت حان لتسريع التسلح النووي للبحرية للدفاع عن الدولة والسيادة البحرية في وجه التهديدات الراهنة والمستقبلية، وقد عرض مهام مختلفة عدة لتحقيق ذلك.



وذكر موقع "ان كاي نيوز" الأميركي المتخصص أن المدمرة الجديدة "شو هيون" التي كشف عنها في خلال مراسم أوردتها الوكالة الكورية الشمالية السبت، قد تجهز "بصواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى".



ونقلت عن كيم جونغ أونغ قوله إن المدمرة "ستوضع في الخدمة مطلع العام المقبل" للمساهمة في جعل البحرية الكورية الشمالية "حلقة أساسية في الدفاع الوطني وعنصرا في الردع النووي".



