إيران تندد بـ"التهديدات" الفرنسية بفرض عقوبات جديدة

نددت إيران بـ"التهديدات" الفرنسية بإعادة فرض عقوبات كانت رفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، على ما نقلت وسيلة اعلام محلية عن رسالة وجهتها البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة.



وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا): "اللجوء إلى التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول بتاتا ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ شرعة الأمم المتحدة".

وكانت فرنسا حذرت الاثنين من أنها لن تتوانى "ولو لثانية واحدة" إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة، عن إعادة فرض عقوبات على طهران في حال كان أمن أوروبا مهددا بالبرنامج النووي الإيراني.