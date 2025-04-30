قتلى جراء الاشتباكات في منطقة صحنايا قرب دمشق

قتل 11 شخصا على الأقلّ جراء اشتباكات اندلعت ليل الثلاثاء - الأربعاء في بلدة صحنايا القريبة من دمشق ويقطنها سكان من الدروز، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).



ونقلت سانا عن مصدر في وزارة الصحة قوله إن "استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن" في منطقة صحنايا أدّت إلى سقوط "11 شهيدا إضافة إلى عدد من الإصابات".