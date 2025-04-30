إيران تؤكد انها أعدمت "جاسوسا رفيع المستوى للموساد" الإسرائيلي

أعلنت إيران أنها أعدمت رجلا تتهمه بـ"التجسس" لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وبالضلوع في مقتل مسؤول عسكري إيراني عام 2022.



وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية أن محسن لنغرشين الذي وصفته بأنه "جاسوس رفيع المستوى" قدّم "دعما عملياتيا لمهمات عدة نفذها الموساد في إيران"، و"أُعدم صباح اليوم" الأربعاء، قائلة إن الرجل متورط في "اغتيال" عقيد إيراني.