جنبلاط يكثف اتصالاته لوقف اطلاق النار في أشرفية صحنايا

أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصالات مكثفة شملت الادارة السورية الجديدة، تركيا، السعودية، قطر والأردن، وطلب من المعنيين فيها السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا في سوريا لوقف حمام الدم.كما طلب جنبلاط أن تتم معالجة الأمور انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوناتها.وتم بنتيجة الاتصالات الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ نصف ساعة.هذا وطالب جنبلاط بالحفاظ على وقف إطلاق النار، حيث من المتوقع أن يصل وفد من جبل العرب يضم شيخي العقل الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار والأمير حسن الأطرش إضافة إلى وفد من المشايخ والفعاليات لوضع الصيغة النهائية التي تضمن عدم العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي لا يفيد إلا العدو الاسرائيلي.