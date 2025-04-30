نتنياهو: نفذنا ضربة تحذيرية استهدفت متطرفين يستعدون لمهاجمة الدروز في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل شنت غارة على "مجموعة متطرفة" قرب دمشق، تهدف إلى توجيه "رسالة حازمة" إلى السلطات في سوريا لحماية الطائفة الدرزية.



وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية واستهدف مجموعة متطرفة كانت تستعد لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا، في محيط دمشق بسوريا".



وأضاف البيان: "تم نقل رسالة حازمة إلى النظام السوري، إسرائيل تتوقع منهم التحرك لمنع الإضرار بالطائفة الدرزية".