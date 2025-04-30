ترامب: انكماش الاقتصاد الأميركي لا علاقة له بحرب الرسوم الجمركية

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن انكماش الاقتصاد الأميركي لا علاقة له بحرب الرسوم الجمركية التي يشنها. وتوقع أن الاقتصاد سيزدهر عندما يبدأ تطبيقها وتأثيرها.



وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئا لا مثيل له. اصبروا".