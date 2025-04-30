اردوغان يرفض دعوة الأكراد إلى حكم لامركزي في سوريا ويصفها بأنها "حلم"

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالب جماعات كردية سورية بتبني نظام حكم لامركزي في سوريا، قائلا إنها "ليست أكثر من حلم" ولا مكان لها هناك.