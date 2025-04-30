مبعوث ترامب يلتقي ممثلي الكونغو الديموقراطية ورواندا في الدوحة

أعلن المبعوث الأميركي إلى إفريقيا مسعد بولس الأربعاء أنه التقى ممثلين للكونغو الديموقراطية ورواندا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اتفاق الجانبين على التفاوض لإنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وحقّق متمردو حركة "إم 23"، الذين يقول خبراء امميون والولايات المتحدة إنهم تلقوا دعما عسكريا من رواندا، تقدما سريعا في شرق الكونغو الديموقراطية منذ كانون الثاني، وسيطروا على مدن رئيسية في نزاع أودى بالآلاف.



واتفقت رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية في 25 نيسان على التوصل إلى "مسودة اتفاق سلام أولية" بحلول الثاني من أيار في إعلان مشترك وقّعاه بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

