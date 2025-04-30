إسرائيل توجه الجيش للاستعداد لضرب أهداف تابعة لسلطات دمشق في حال تهديد الدروز

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن رئيس هيئة الأركان إيال زامير أمر الجيش بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية إذا استمرت أعمال العنف ضد الدروز.وقال الجيش في بيان أن زامير "أمر الجيش الإسرائيلي للاستعداد لشن ضربات ضد أهداف تابعة للحكومة السورية في حال استمر العنف ضد المجتمعات الدرزية". وجاء بيان الجيش بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استهداف "مجموعة متطرفة" في ريف دمشق لتوجيه "رسالة حازمة" لسلطات دمشق.