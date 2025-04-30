إقفال حضانة فوراً إثر وفاة طفلة وفتح تحقيق بأمر من وزير الصحة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أنه "فور تبلغ الوزارة بخبر وفاة طفلة داخل إحدى الحضانات، توجّه وفد من دائرة الأم والطفل وطبابة قضاء كسروان إلى الحضانة المعنية، حيث تم تبليغها قرار الإقفال الفوري، وذلك بناءً على توجيهات وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين."



وأوضح البيان أن الوزير ناصر الدين أحال الملف إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل وتحديد ملابسات الحادث المؤسف.

وأشارت الوزارة إلى أنها تترقّب نتائج التحقيقات الطبية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الخطوات اللاحقة.