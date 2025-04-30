شرطة لندن تتهم رجلا بـ"الإرهاب" بعد محاولته دخول سفارة إسرائيل

وجهت الشرطة البريطانية تهمة ارتكاب "جريمة إرهابية" لرجل في حين قالت السفارة الإسرائيلية في لندن إن رجلا يحمل سكينا حاول مهاجمة مقرها في بداية الأسبوع.



وقالت الشرطة البريطانية مساء الإثنين إنها اعتقلت شخصا بشبهة "محاولة دخول حرم السفارة الإسرائيلية بلا تصريح" بعد أن منعه شرطيون من ذلك.



ووُجهت للشاب عبد الله صباح البدري (33 عاما) تهمة "التحضير لأعمال إرهابية" وحيازة سكين في مناسبتَيْن منفصلتين.



من جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية في لندن في بيان الأربعاء: "كانت هنالك محاولة لتنفيذ عملية إرهابية قام بها رجل مسلح بسكين حاول اختراق السفارة".



ومن المقرر أن يمثل البدري أمام محكمة ويستمنستر في لندن لاحقا الأربعاء.

