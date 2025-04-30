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مؤسسة ترامب توقّع أول اتفاق تطوير عقاري في قطر

أخبار دولية
2025-04-30 | 10:53
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مؤسسة ترامب توقّع أول اتفاق تطوير عقاري في قطر
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مؤسسة ترامب توقّع أول اتفاق تطوير عقاري في قطر

وقّعت "مؤسسة ترامب" أول اتفاق تطوير عقاري لها في قطر، تضمّن بناء ملعب غولف وفلل سكنية قرب العاصمة الدوحة، وفق ما أعلنت شركة "الديار القطرية" للاستثمار العقاري.
     
وحضر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب ونجل الرئيس الأميركي، حفل التوقيع مع "الديار القطرية" وشريكتها في التطوير العقاري "دار غلوبال".
     
وسيتم بناء ملعب ترامب الدولي للغولف الذي يحتوي على 18 حفرة وفللا سكنية، ضمن مشروع سميسمة، وهو مشروع تطويري ضخم مدعوم من الحكومة القطرية كُشف عنه العام الماضي، كما سيضم متنزها ترفيهيا ومرسى لليخوت.
     
وقال إريك ترامب في بيان: "نحن فخورون جدا بتوسيع نطاق علامة ترامب التجارية في قطر من خلال هذا التعاون الاستثنائي مع الديار القطرية ودار غلوبال"، مضيفا: "سيعكس نادي ترامب الدولي للغولف في سميسمة ومجمّع الفلل الفاخرة أعلى معايير الجودة لدينا".
     
من جهته، عبّر وزير البلدية القطري رئيس مجلس إدارة الديار القطرية عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية عن سعادته بالتعاون مع دار غلوبال "لاستقطاب علامة ترامب إلى مشروع سميسمة، بما يعكس التزامنا المتواصل بتطوير مشاريع عمرانية عالمية المستوى تجمع بين الفخامة والطابع القطري الأصيل".
     
وقال العطية: "نتطلع من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والسكن الفاخر على الصعيدين الإقليمي والدولي".
     
وسبق أن عقدت مؤسسة ترامب شراكات مع "دار غلوبال" وهي الذراع الدولي لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري، شملت برجا شاهقا في مدينة جدة الساحلية، ومبنى فاخرا في دبي، ومجمعّا فندقيا في عُمان.
     

أخبار دولية

مؤسسة ترامب

اتفاق

تطوير عقاري

قطر

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