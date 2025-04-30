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غارات إسرائيلية قرب صحنايا

أخبار دولية
2025-04-30 | 11:13
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غارات إسرائيلية قرب صحنايا
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غارات إسرائيلية قرب صحنايا

شنّت إسرائيل غارات جوية قرب بلدة صحنايا التي تشهد اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالسلطات في سوريا وآخرين من الدروز، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
     
وأوردت وكالة سانا: "غارات للاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة أشرفية صحنايا". 

وأتى ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أمر قواته بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية في حال استمرت أعمال العنف ضد الدروز.

أخبار دولية

غارات إسرائيلية

صحنايا

سوريا

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