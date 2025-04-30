الأمم المتحدة قلقة بشدة حيال أعمال العنف "غير المقبولة" في سوريا

أعرب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا عن "قلقه الشديد" حيال اعمال العنف "غير المقبولة" التي تشهدها سوريا، مطالبا أيضا بوقف فوري للضربات الاسرائيلية.وقال غير بيدرسن في بيان إنه "قلق للتصعيد العسكري الإضافي في وضع بالغ الهشاشة" بعد الاشتباكات قرب دمشق وحمص، مطالبا أيضا بوقف الهجمات الاسرائيلية.