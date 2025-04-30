واشنطن تفرض عقوبات على شركات تتّهمها بالضلوع في بيع النفط الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على سبع شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني، ما يشدّد الضغوط على طهران على الرغم من جولات محادثات أسبوعية تعقد بين الخصمين.



وقالت الولايات المتحدة إنها تستهدف خمس شركات تجارية، مقر أربع منها في الإمارات والخامسة في تركيا، تبيع منتجات بتروكيماوية إيرانية المنشأ لدول ثالثة، إضافة إلى شركتين تعملان في مجال الشحن.



وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "طالما أن إيران تحاول توليد إيرادات من النفط والبتروكيماويات لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعم أنشطتها الإرهابية ووكلائها، فإن الولايات المتحدة ستتّخذ خطوات لمحاسبة إيران وكل شركائها الضالعين في الالتفاف على العقوبات".

